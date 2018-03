Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. März 2018 Montag, 26. März 2018

Gegen den Erhalt der Kastanienbäume

Die Diskussionen rund um die Arbeiten am Zeiselberg werden nicht weniger. Neben der Bürgerinitiative, die ein XXL-​Gastronomiegebäude befürchtet und nun auch damit begonnen hat, Unterschriftenlisten zu verteilen, werden im Gemeinderat kritische Stimmen laut mit Blick auf die Standfestigkeit der drei Kastanienbäume.

Während die Gemeinderäte von Grünen und Linken davon überzeugt sind, dass die Wurzeln der drei Rosskastanien am Rande der Baustelle im Rahmen der Bauarbeiten beschädigt wurden, sind sich Christof Preiß (CDU) und Konrad Sorg (SPD) sicher, dass dies schon zuvor der Fall war. Warum laut Preiß der Erhalt der Bäume sehr teuer wäre und warum er und Sorg sich dagegen aussprechen, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

