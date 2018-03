Sport | Montag, 26. März 2018 Montag, 26. März 2018

Gmünder Hip-​Hop-​Erfolge: „Stamp“ wird Deutscher Meister, „Vroom“ Vizemeister

Was für ein großer Erfolg für die beiden Hip-​Hop-​Gruppen „Stamp“ und „Vroom“ aus dem Gmünder Tanzstudio Vera Braun. Bei den Hip Hop International, die am vergangenen Wochenende in Hannover stattgefunden haben, sind die älteren Deutscher Meister geworden – und die Kleinen der Gruppe Vroom Vizemeister.

Vera Braun ist immer noch ganz außer Atem, wenn sie an das vergangene Wochenende zurückdenkt. „Ich bin immer noch platt, das war einfach nur der Wahnsinn.“ Die Tanzgruppe Stamp ist das zweite Mal bei den Meisterschaften dabei gewesen und bereits bei ihrer Premiereauf dem zweiten Platz gelandet. Dass es gleich beim zweiten Auftritt zum Gesamtsieg reichen würde, damit hatten die Gmünder Verantwortlichen allerdings nicht gerechnet. „Ich bin immer jemand, der sagt: schauen wir doch erst einmal, was passieren wird. Die Mädchen haben sich natürlich insgeheim gewünscht, mindestens das gleiche Ergebnis wie im vergangenen Jahr zu erreichen“, sagt Braun. Und die Gmünder haben die internationale Jury – es waren Juroren aus den USA, Mexiko, Portugal, England, Japan und auch Deutschland in Hannover dabei – vollends überzeugt.

