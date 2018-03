Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. März 2018 Montag, 26. März 2018

Mitmachangebot „Heureka“ in der Eule

Fotos: Manfred Laduch

„Heureka“ – zu Deutsch: Ich habe es gefunden“ – das soll Archimedes von Syrakus ausgerufen haben, als er ein schwieriges physikalisches Problem gelöst hatte. Und so heißt auch das Mitmachangebot, zu dem Kinder noch bis einschließlich Donnerstag in die „Eule“ kommen können.

Schon zum sechsten Mal haben sich das Kompetenzzentrum für naturwissenschaftliche Bildung und das Schülerlabor Unicorner der Pädagogischen Hochschule zwölf Experimente ausgedacht, die bei Kindern das Verständnis für physikalische oder chemische Problemstellungen wecken können. Somit sind in den JahrenAufgaben zusammengekommen. Welche Experimente die Kinder in diesem Jahr besonders faszinieren, kann man in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lesen.

