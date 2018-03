Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. März 2018 Montag, 26. März 2018

PH-​Rektorin Beckmann zieht Bilanz

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Der Schreibtisch in Raum A 103 ist aufgeräumt, die Kisten gepackt. Ende der Woche bezieht Prof. Dr. Astrid Beckmann ein neues Büro. Zeit für eine Bilanz unter acht Jahren als Rektorin der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. „Es war eine schöne, spannende, bereichernde, aber auch sehr intensive Zeit“, sagt die 60 -​Jährige. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen sowie vielen Kooperationspartnern habe man viel für die PH erreicht.

2400

3000

2010

Auf drei starken Säulen stehe die Hochschule mit ihren Profilen Bildung, Gesundheit und Interkulturalität. Die Lehrerbildung sei professionalisiert und auf Bachelor– bzw. Master-​Studiengänge umgestellt worden. Die Zahl der Studenten, so Beckmann, sei in den vergangenen acht Jahren vonauf übergestiegen. Gleichzeitig wurden fünf neue Professuren und drei Junior-​Professuren eingerichtet. Welche Entwicklungen seitbesonders wichtig waren und worauf sich Astrid Beckmann freut, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!