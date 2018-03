Ostalb | Dienstag, 27. März 2018 Dienstag, 27. März 2018

Jugendfeuerwehr Täferrot begeistert vom neuen Löschfahrzeug

Wenn es irgendwo im Außenbereich brennt, ist ein Löschwassertank im Feuerwehrauto Gold wert. Nicht zuletzt bei Unfällen sorgt der ausfahrbare Lichtmast für einen besseren Überblick, und die hydraulische Schere kann Leben retten, wenn Verletzte eingeklemmt sind. Das neue MLF in Täferrot hat dies alles.

Dicht gedrängt stehen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr auch in den Ferien neben dem neuen Löschfahrzeug und lassen sich von Jugendwart Sven Kunz erklären, was so alles an Technik hinter den Rollladen des Aufbaus versteckt ist. Neben den üblichen Ausrüstungsgegenständen, die die Jugendlichen schon vomJahre alten LFkennen, gibt es in der Tat im neuen MLF (Mittleres Löschfahrzeug) allerhand zu entdecken. Warum diese Neuanschaffung so wichtig für die Sicherheit der Bevölkerung ist, erläutert Kommandant Michael Kochendörfer in der Rems-​Zeitung vom. März.

