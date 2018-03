Ostalb | Mittwoch, 28. März 2018 Mittwoch, 28. März 2018

Keine Windkraftanlagen in den Glockenäckern

Eigentlich wähnten die Menschen auf der Frickenhofer Höhe das Thema Windkraft im Gewann Glockenäcker zwischen Göggingen und Horn schon als erledigt. War es aber nicht – beziehungsweise ist es erst jetzt.

Bereits im Jahrhatte die Firma Wind einen Antrag auf Baugenehmigung für drei Windkraftanlagen im Gewann Glockenäcker zwischen Göggingen und Horn gestellt. Dieser und weitere Bauanträge in Verbindung mit der durch die Landesregierung geänderten Rechtslage hatten den Gemeindeverwaltungsverband Leintal-​Frickenhofer Höhe dazu bewogen, einen Flächennutzungsplan zu erarbeiten. Mit welchen Argumenten sich die Gemeinde und die Bürgerschaft gegen weitere Anlagen wehrten und warum ihr Protest Erfolg hatte, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

