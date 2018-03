Ostalb | Mittwoch, 28. März 2018 Mittwoch, 28. März 2018

Kirchen bereiten sich auf Remstalgartenschau vor

Gottesdienste im Grünen erfreuten sich bereits 2014 großer Beliebtheit. Foto: nb

Es waren unzählige Menschen, die das kirchliche Angebot der Landesgartenschau 2014 genutzt haben, um die Kirchen in der Stadt neu und von einer anderen Seite zu erfahren. Grund genug, um im Rahmen der Remstalgartenschau 2019 daran anzuknüpfen.

In vielen Kirchengemeinden derteilnehmenden Kommunen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Seit einem dreiviertel Jahr ist auch die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) in Gmünd dabei, ein entsprechendes Programm zu erarbeiten. Was bislang alles geplant ist und welche Bedeutung der Ökumene hierbei zukommt, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

