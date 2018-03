Ostalb | Donnerstag, 29. März 2018 Donnerstag, 29. März 2018

Bedenken in Spraitbach gegen Baugebiet „Trögle VI“

Foto: gbr

Da gehen die Meinungen des Spraitbacher Gemeinderats und von 48 Privatpersonen offensichtlich gehörig auseinander. Während diese Bürgerinnen und Bürger den Entwurf für die Baugebietserweiterung „Trögle VI“ in vielen Punkten kritisiert hatten, bekannte sich das Gremium am Mittwoch einstimmig zur Planung.

Grundsätzlich vertritt der Gemeinderat die Ansicht, dass es für Bürger eines bestehenden Wohngebiets keine Rechtsgrundlage gibt, um Veränderungen in der Nachbarschaft zu verhindern. Seitens der Behörden gab es keine gravierenden Einwände gegen die Erschließung. Vor der Abstimmung waren unter Federführung des planenden Ingenieurs Uwe Straub sämtliche Anregungen und Bedenken vorgetragen und jeweils eine Stellungnahme der Gemeindeverwaltung gegenüber gestellt worden. Worum es den Bürgerinnen und Bürgern dabei ganz konkret ging und was die Gemeinde als Gegenargumente vorbrachte, steht ausführlich am. März in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 32 Sekunden.

