Schwäbisch Gmünd | Freitag, 30. März 2018

Karfreitag: 1000 Pilger mit San Giovanni Bosco am Hohenrechberg

Noch nie war der Andrang so groß: Die katholisch-​italienische Gemeinde San Giovanni Bosco hatte am Karfreitag dazu eingeladen, am Kreuzweg des Hohenrechberg die Passionsgeschichte Christi nachzuempfinden. Zahlreiche Laiendarsteller stellten die letzten Stunden von Jesus Christus in Jerusalem und im diesseitigen Leben dar.

2000

Weit über tausend Menschen säumten den Kreuzweg oder schritten diesen von Station mit, als die vielen Laiendarsteller nachempfanden, was sich in den letzten Stunden des diesseitigen Lebens von Jesus Christus in Jerusalem vor rundJahren abspielte. Er gab sein Leben für das Heil der Menschheit. Jesus mit seiner friedfertigen, aufopferungsvollen Botschaft findet damit auch Erwähnung und Anerkennung in anderen Weltreligionen. Das ging unter die Haut, wie in tiefgläubiger Mission die italienischen Mitbürger die letzten Stunden Christi am Karfreitag für alle Gläubige oder auch „nur“ Spaziergänger in Szene setzten. Die Rems-​Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe am Samstag.

