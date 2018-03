Blaulicht | Freitag, 30. März 2018 Freitag, 30. März 2018

Nacht zu Karfreitag: Schlägerei mit 15 Beteiligten in der Innenstadt

Symbolfoto: hs

In der Nacht zu Karfreitag ist es in der Gmünder Innenstadt zu einen Massenschlägerei mit ungefähr 15 Beteiligten gekommen. Zwei Polizisten, die in das Geschehen eingriffen und schlichten wollten, wurden verletzt.

In einer Gaststätte in der Parlerstraße hatte sich die gewalttätige Auseinandersetzung entwickelt. UngefährPersonen waren beteiligt. Die Schlägerei verlagerte sich in der Folge auf die Straße. Als die erste Polizeistreife eintraf, wurden die Polizeibeamten von zwei bislang unbekannten Personen massiv angegriffen und dabei leicht verletzt. Nachdem weitere Unterstützungskräfte eingetroffen waren, wurden die Streitenden getrennt. Dabei widersetzte sich ein Beteiligter fortgesetzt den polizeilichen Maßnahmen und ging mit erhobener Faust auf die Polizisten los. Er wurde zu Boden gebracht und nach richterlicher Anordnung bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam genommen.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 30 Sekunden.

