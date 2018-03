Sport | Samstag, 31. März 2018 Samstag, 31. März 2018

Edgar Fischer, TSGV Waldstetten: „Es kann in dieser Liga immer schnell gehen“

Für den TSGV Waldstetten läuft es in dieser Saison in der Fußball-​Landesliga prächtig. Der zweite Platz soll nun auch bis zum Schluss der Runde verteidigt werden. Die nächste Gelegenheit gibt es an diesem Samstag ( 15 . 30 Uhr) gegen Frickenhausen. Zuvor hat sich unser Redakteur Timo Lämmerhirt mit Abwehrchef Edgar Fischer unterhalten.

Die Mannschaft und die Spielweise war im vergangenen Jahr schon die gleiche. Da hatten wir in einigen Spielen allerdings ein wenig Pech. In diesem Jahr haben wir es aber wesentlich besser verstanden, die Spielphilosophie des Trainers umzusetzen. Wir bekommen genauso wenig Tore wie in der vergangenen Saison. Da war das Problem das Toreschießen. Das haben wir momentan aber wirklich gut in den Griff bekommen.(überlegt lange) Das ist schwer zu sagen. Trotzdem kann es in dieser Liga immer schnell gehen. Ebersbach ist eine Mannschaft, die in der Lage ist, die restlichen Spiele zu gewinnen. Wenn wir mal zwei oder drei Spiele verlieren, kann es wieder ganz schnell gehen und plötzlich sind wir Dritter. Trotzdem würde ich aktuell sagen, wenn wir Dritter oder Vierter werden würden, wäre das eine super Saison für uns. Es ist auch mal schön, frei aufspielen zu können und nicht den Druck von hinten zu haben.

