Falschfahrt durch den Kreis

Am frühen Samstagmorgen gegen 03 : 30 Uhr fuhr eine 62 -​jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Corsa vermutlich an der Anschlussstelle Aalen/​Oberkochen entgegen der Fahrtrichtung auf die A 7 auf. Auf der Richtungsfahrbahn Ulm passierte sie die Anschlussstellen Aalen/​Westhausen und Ellwangen und durchquerte den Virngrundtunnel. Die Anhaltezeichen einer Streife der Autobahnpolizei, die auf dem richtigen Fahrstreifen zu ihr aufschließen konnte, ignorierte sie über mehrere Kilometer.

Als sie die Baustelle auf der Buchbachtalbrücke erreicht hatte, blockierten zwei Lkw-​Fahrer, die richtig in Fahrtrichtung Ulm unterwegs waren, geistesgegenwärtig die Fahrbahn im Baustellenbereich, so dass die Frau anhalten musste. Hier wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr, nun in der richtigen Fahrtrichtung, zurück in Richtung Ellwangen. Dort konnte sie an der Anschlussstelle Ellwangen von einer Polizeistreife gestoppt werden. Auf ihrer Falschfahrt durch den gesamten Ostalbkreis legte sie überKilometer entgegen der Fahrtrichtung zurück. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer wurden dabei gefährdet. Einen entgegenkommenden Pkw hatte sie im Bereich der Anschlussstelle sogar gestreift. Die beiden Insassen, die auf dem Weg zum Skifahren waren, blieben aber glücklicherweise unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe vonEuro. Um die Falschfahrt zu stoppen, waren insgesamt sieben Streifen der Polizeireviere Aalen, Ellwangen, Crailsheim und der Autobahnpolizei Schwäbisch Hall eingesetzt. Auch die Einsatzzentrale Mittelfranken hatte mehrere Streifen in Richtung des Autobahnkreuzes Feuchtwangen/​Crailsheim entsandt. Wieso sie falsch auf die Autobahn aufgefahren war, konnte die Verkehrsteilnehmerin nicht erklären. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr Führerschein wurde einbehalten.

