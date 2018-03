Sport | Sonntag, 04. März 2018 Sonntag, 04. März 2018

2 . Fußball-​Bundesliga: Der 1 . FC Heidenheim schmeißt erneut die Punkte weg

Am 25 . Spieltag der 2 . Fußball-​Bundesliga hat der 1 . FC Heidenheim als Elfter den Tabellenachten Arminia Bielefeld empfangen – und sich am Ende über ein 2 : 2 ärgern müssen. Ausgerechnet der Ex-​Heidenheimer Andreas Voglsammer traf für die Bielefelder in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

FCH-​Trainer Frank Schmidt musste seine erste Elf umbauen. Für den am Sprunggelenk verletzten Arne Feick rückte Norman Theuerkauf auf die rechte Außenverteidigerposition, auf der zweiten Sechserposition neben Sebastian Griesbeck bekam Mathias Wittek den Vorzug vor Marcel Titsch-​Rivero. Zudem kehrte der zuletzt erkrankte Kapitän Marc Schnatterer wieder zurück in die Mannschaft.Es war ein sehr zähes Spiel, offensive Aktionen waren zunächst Fehlanzeige. Den ersten Warnschuss gab Nikola Dovedan ab, er verfehlte aber sein Ziel (.). Schnatterer probierte es mit einem Kunstschuss von der Mittellinie — mit dem gleichen Ergebnis (.). Die erste richtig gute Chance hatten die Gäste. Nach einer Flanke von rechts kam Florian Hartherz kurz vor dem Tor an den Ball, bugsierte diesen jedoch aus etwa vier Metern über das Stadiondach (.).Wie so häufig in solchen Partien musste ein Standard herhalten, um Leben einzuhauchen. Allerdings bedurfte es eines Schnatterers, denn wer sonst schießt schon aus rundMetern aufs Tor — und trifft? Zwar sah Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega nicht gut aus bei diesem Treffer, allerdings ist es auch nicht das erste Mal, dass Heidenheims Kapitän aus solch einer Distanz trifft (.).Ein wenig erwachten die Bielefelder dann schon aus ihrer Lethargie. Keanu Staude versuchte es vom Sechzehner, doch FCH-​Schlussmann Kevin Müller lenkte den Ball über die Latte (.). Nur eine Minute später gelangte Konstantin Kerschbaumer frei an den Ball, köpfte jedoch drüber. Zur Pause führte der FCH nicht, weil er das bessere Team war, er führte, weil er einen Mann wie Schnatterer im Team hat.

