Ostalb | Sonntag, 04. März 2018 Sonntag, 04. März 2018

DLRG Gschwend: Rückschau auf ein arbeitsintensives Jahr

Galerie (1 Bild)

Foto: DLRG Gschwend

„Ich weiß, was ich an der DLRG habe!“ Bürgermeister Christoph Hald lobte bei der Hauptversammlung der DLRG Gschwend die wichtige Arbeit der Lebensretter und Schwimmausbilder außerordentlich.

500

Die DLRG-​Orgruppe Gschwend enagagiert sich in etlichen Bereichen für ein sicheres und soziales Miteinander. FastBürgerinnen und Bürger sind Mitglied. Bei der Jahreshauptversammlung wurde jetzt Bilanz gezogen und in die Zukunft geblickt. Auch zahlreiche treue Mitglieder wurden geehrt. Ausführlicher Bericht über die Hauptversammlung der DLRG Gschwend am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 20 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!