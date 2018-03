Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 04. März 2018 Sonntag, 04. März 2018

Dritte Gmünder Vesperkirche in der Augustinuskirche eröffnet

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Die 3 . ökumenische Vesperkirche öffnete am Sonntag Vormittag in der Augustinuskirche für Jedermann ihre Pforten und ist bis zum 11 . März wieder ein Treffpunkt nicht nur für Arme, Obdachlose und sozial Bedürftige, auch Alleinstehende, Rentner sowie Familien mit Kindern sind herzlich willkommen.

2000

150

1

50

Im Vordergrund soll dabei nicht das Mittagessen stehen, vielmehr sollen sich Menschen in entspannter Atmosphäre begegnen, sich gegenseitig wahrnehmen, miteinander ins Gespräch kommen, sich wohlfühlen sowie Zuspruch und menschliche Wärme erfahren. Mit zahlreichen Besuchern, an die in den vergangenen Jahren jeweils mehr alsEssen von rundehrenamtlichen Helfern ausgegeben wurden, kann auch in diesem Jahr gerechnet werden. Acht Tage lang kann man in der Augustinuskirche für den symbolischen Preis von€ ein warmes Mittagessen, Getränke, sowie Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Natürlich werden auch Spenden gerne entgegen genommen, nicht nur in finanzieller Hinsicht, auch Zuwendungen in Form von selbst gebackenen Kuchen sind willkommen. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Lokalredaktion.

Lesedauer: 39 Sekunden.

