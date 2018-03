Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 04. März 2018 Sonntag, 04. März 2018

Empfang des SPD-​Kreisverbandes: „ 100 Jahre Frauenwahlrecht“

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Der Empfang des SPD-​Kreisverbandes Ostalb am Sonntag im Congress Centrum Stadtgarten, obgleich im Licht der Abstimmung für die große Koalition, stand unter dem Thema „ 100 Jahre Frauenwahlrecht“. Dazu sprach die Vizepräsidentin des EU-​Parlaments, Evelyne Gebhardt.

1975

1992

2016

1994

2017

Evelyne Gebhardt ist gebürtige Französin, seitMitglied der SPD und, wie sie erzählt, nur der Liebe wegen einst nach Deutschland gezogen. Sie war vonbisstellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, gehört seitdem Europäischen Parlament an und ist seitdessen Vizepräsidentin. Sie war Hauptrednerin beim Empfang der Kreis-​SPD am Sonntag. Was sie zum Thema Gleichstellung zu sagen hatte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

