Ostalb | Sonntag, 04. März 2018 Sonntag, 04. März 2018

Neue Datenschutzerordnung: Die Rems-​Zeitung bietet Vereinen Info und Hilfe an

Es soll keiner sagen: Mich oder uns betrifft das nicht! So gut wie jeder ist von der neuen Datenschutzgrundverordnung betroffen, die am Freitag, 25 . Mai, in Kraft tritt. Die Rems-​Zeitung bietet den vor allen betroffenen Vereinen Hilfestellung an.

Wer nicht handelt, geht ein hohes Risiko ein und läuft Gefahr, dafür Geldbußen bezahlen zu müssen, die locker einen fünfstelligen Betrag oder noch mehr ausmachen können. Der Bericht in der Rems-​Zeitung vom. Februar hat viele Vereine wachgerüttelt und die Resonanz darauf hat uns gezeigt, dass sich die wenigsten mit diesem Thema bislang oder gar ausführlich beschäftigt haben. Und ehrlich gesagt: Es ist auch nicht leicht, in die Materie einzudringen. Um alles zu verstehen, muss man Jurist sein, und selbst diesen fehlt bislang jegliche Kenntnis über die Handhabung. Rechtsanwalt Joachim Hindennach aus Stuttgart, Justiziar des Württembergischen Landessportbunds, kommt am Donnerstag,. April, umUhr in den Leutzesaal in den Stadtgarten nach Schwäbisch Gmünd. Sein Thema: Einführung in die neue Datenschutz-​Grundverordnung – ein Überblick mit praktischen Fallbeispielen. Im Anschluss an seinen Vortrag können von den Teilnehmern Fragen gestellt werden. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist aber erforderlich. Man sollte sich mit Namen und Verein anmelden und dazu schreiben, mit wie vielen Personen man teilnimmt. Wer noch Fragen hat, kann sich mit der Rems-​Zeitung,(Herr Strohmaier) in Verbindung setzen. Mehr zu diesem absolut aktuellen, mithin heiklen Thema am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 59 Sekunden.

