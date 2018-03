Sport | Sonntag, 04. März 2018 Sonntag, 04. März 2018

SG Bettringen: Bastian Härter sorgt für späten Siegtreffer

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Da war bei der SG Bettringen erst einmal Durchatmen angesagt. Die SGB konnte zum Start in die restliche Fußball-​Landesliga-​Saison nach der Winterpause im Duell Vorletzter gegen Drittletzter den FV Nürtingen glücklich, aber nicht unverdient mit 1 : 0 in die Knie zwingen. Für den späten Siegtreffer sorgte Bastian Härter per Kopfball in der 87 . Minute.

In der ersten Halbzeit sahen die wenigen Zuschauer auf dem Bettringer Kunstrasenplatz eine eher langweilige erste Halbzeit. Die SG Bettringen versuchte von Beginn an, den Gegner unter Druck zu setzen, Chancen hatte man aber nur wenige. Nur Bastian Härter vergab in der Anfangsphase die erste und gleichzeitig auch schon letzte gute SGB-​Möglichkeit des ersten Abschnitts, als er mit einem Linksschuss aus acht Metern am Nürtinger Torwart scheiterte.Danach gab es bis zum Halbzeitpfiff in spielerischer Hinsicht hüben wie drüben wenig Erbauliches zu sehen, wobei Mitte der ersten Halbzeit der etwas engagierter wirkende Gast dem Führungstreffer näher schien und die Bettringer Defensive die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen hatte. Doch weil auch dem Gast die Durchschlagskraft im Angriff fehlte, ging es nach schwachen erstenMinuten mit einemin die Pause.

