Die Uhren Europas gehen zu langsam

Wenn jemand sehr knapp kalkuliert, können fünf Minuten schon dafür sorgen, dass ein Bus oder ein Zug verpasst wird. Seit einigen Wochen gehen viele elektrische Uhren zu langsam. Bei den Stadtwerken weiß man auch warum, kann aber nichts dagegen tun.

Wer morgens nicht mit Herrn Seitenbacher, sondern mit Musik aufwachen möchte, ist gut beraten, den Radiowecker auf eine Zeit außerhalb der letzten Minuten vor den Nachrichten zu stellen. So handhabt das auch ein Rems-​Zeitungs-​Leser in Gmünd – und wunderte sich, dass er kürzlich trotzdem vom Werbeblock geweckt wurde. Die Kontrolle zeigte deutlich: Der Radiowecker ging fünf Minuten nach. Ob es eine Erklärung dafür gibt, dass die Uhren langsamer gehen, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

