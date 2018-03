Sport | Montag, 05. März 2018 Montag, 05. März 2018

Golf Club Hetzenhof: Golf– und Gesundheitstag zum Thema „Schwindel und Gleichgewicht“

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Die erste Auflage des Golf– und Gesundheitstags im Restaurant des Golf Club Hetzenhof nahmen 60 Teilnehmer sehr gut an.

1

60

6

„Es ist klasse, dass sich der Golf Club Hetzenhof vor dem Start der Golfsaison mit wichtigen gesundheitlichen Themen beschäftigt“, hat Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gesagt. Die Organisatoren der HR-​Golfschule, Harald Ruoss und Marco Müntnich sowie Kevin Eisele vom Rehazentrum Eisele in Schwäbisch Gmünd wussten nicht, ob der. Golf– und Gesundheitstag gut ankommt. Umso glücklicher waren alle, dass dieTeilnehmer ein positives Feedback zogen. Das Thema „Schwindel und Gleichgewicht“ in Zusammenhang mit dem Golfsport wurde von den Referenten Dr. Rainer van Braam (Hals-​Nasen-​Ohrenarzt und Allergologe), Dr. Jürgen Wacker (Sportmediziner und Orthopäde), Georg Haggenmüller (Facharzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie), Kevin Eisele (Physiotherapeut) sowie den Golftrainern Harald Ruoss und Marco Müntnich aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchtet. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, einen Seh– und Gleichgewichtstest zu machen. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 42 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!