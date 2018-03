Kultur | Montag, 05. März 2018 Montag, 05. März 2018

Multinstrumentalist: David Stützel in der Theaterwerkstatt

Galerie (1 Bild)

Foto: jb

Wenn der Künstler selbst durch den Abend führt, dann handelt es sich klassischerweise um ein Gesprächs– konzert – könnte man meinen. In der Theaterwerkstatt war alles anders.

Auf Einladung von Gmünd Folk war David Stützel für ein Konzert nach Schwäbisch Gmünd gekommen, gemeinsam mit seinen Musikerfreunden Subhraag Singh und Gisela O’Grady-Pfeiffer und vielen Instrumenten. Darunter Gitarren, Flöten aus Holz oder Plexiglas, Emailletöpfe, ein Stück Gymnastikband und eine Säge – fast alles in einem mafiosen Geigenkasten. Während des Abends fühlte man sich in die Weiten des Universums entführt. Der Auftakt mit ruhiger, melancholischer Gitarrenmusik, dazu geheimnisvoller Obertongesang und der im Licht der blau-​roten Bühnenbeleuchtung glitzernde Gitarrenkorpus, glich einer Einladung, in ein Raumschiff einzusteigen. Mehr über die Reise im Musik-​Kosmos in der RZ vom. März.

