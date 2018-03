Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Baustellenfest im Neubau der Friedensschule

Foto: nb

Nicht mehr lange, dann werden die Schüler der Friedensschule in ihrem neuen Musiksaal singen und musizieren können. Die gute Akustik zeigte sich bereits am Dienstag beim Baustellenfest.

Dass die Handwerker noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich haben, ist offensichtlich. Spätestens zum neuen Schuljahr wird der Neubau der Gemeinschaftsschule fertiggestellt sein, vielleicht sogar schon früher. Gefeiert wurde schon am Mittwoch und es waren einige Gäste, die Schülersprecherin Lea Benz begrüßen konnte. Welche Räumlichkeiten alles im Neubau untergebracht sind, was das ganze kostet und was die Verantwortlichen dazu sagen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 24 Sekunden.

