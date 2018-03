Blaulicht | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Feuerwehrfamilie: Baby Mia mischt bereits in der Funkzentrale mit

Im alten Abtsgmünder Feuerwehrhaus gibt’s eine junge Überraschung. Sie heißt Mia und ist genau 18 Wochen alt. Schmunzelnd wird das Baby auch schon als das jüngste „Mitglied“ der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd eingestuft. Immerhin soll Mia auch schon im Feuerwehrfunk zu hören gewesen sein.

Auf jeden Fall ist Mia das jüngste Mitglied der großen Abtsgmünder Feuerwehrfamilie und scheint sich in der Einsatzzentrale bereits richtig zu Hause zu fühlen. Die Eltern, Michaela und Sven Dann, sind aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd. Freilich kann Mama Michaela derzeit nicht mit rausfahren zum oft nicht ungefährlichen Einsatz. Doch zusammen mit ihrer Mia besetzt sie die Funkzentrale und unterstützt so die Arbeit ihrer Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Mehr über die Feuerwehrfamilie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

