Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Pläne für den Gmünder „Florian“

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die von Ullrich Dombrowski in seiner Haushaltsrede ins Spiel gebrachte Idee, bestimmte technische Aufgaben auszulagern, um im Gerätehaus der Feuerwehr am Sebaldplatz mehr Raum zu haben, klingt zunächst logisch. Aber lässt sich das im Hinblick auf die Einsatztaktik überhaupt umsetzen?

Dass es hinsichtlich der Räumlichkeiten im Gmünder Florian Handlungsbedarf gibt, ist ein Konsens quer durch alle Fraktionen im Gemeinderat – und auch die Stadtspitze sieht dies so. Wie der Situation bereits in den vergangenen Monaten begegnet wurde und was für die Zukunft alles geplant ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!