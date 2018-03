Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Simone Bulling und Dieter Richter verlassen Herlikofen

Mit zwei Verabschiedungen musste sich der Ortschaftsrat im Herlikofer Bezirksamt am Dienstagabend befassen. Zum einen verlässt Simone Bulling, die zuletzt das Standesamt unter ihren Fittichen hatte, nach sieben Jahren die Herlikofer Verwaltung, zum anderen geht der Ortschaftsrat Dieter Richter.

Er lasse Simone Bulling mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen, erklärte Ortsvorsteher Thomas Maihöfer. „Es tut mir im Herzen weh, ihn gehen zu lassen“, sagte Ortsvorsteher Maihöfer zum Ausscheiden von Dieter Richter aus dem Ortschafatsrat Herlikofen. Warum die beiden gehen, und was dazu noch gesagt wurde, lesen sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

