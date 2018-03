Blaulicht | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Tierischer Einsatz: Bussard gerettet

Einen Einsatz der etwas anderen Art hatten am Montagnachmittag Beamte des Polizeireviers Aalen. Während der Streifenfahrt entdeckten die Ordnungshüter auf der B 19 zwischen Abtsgmünd und Untergröningen einen offenbar leblosen Mäusebussard, der mitten auf der Fahrbahn lag. Als einer der Beamten den Raubvogel am Fahrbahnrand ablegen wollte, stellte er erstaunt fest, dass der Vogel glücklicherweise noch am Leben war.

Kurzerhand wurde der Bussard von dem Polizeibeamten auf den Arm und mit in den Streifenwagen genommen. Die wohl erste und vermutlich auch einzige Fahrt des Tieres in einem Streifenwagen führte ihn direkt in die Wildvogel-​Auffangstation in Westhausen. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge hat der Bussard seinen aufregenden Nachmittag gut überstanden; er ist auf dem Weg der Besserung und kann in Bälde wieder in die Freiheit entlassen werden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

