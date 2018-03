Ostalb | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Verbundschule Mutlangen schärft Profil

Werkrealschule und Realschule haben zueinander gefunden, die WRS wächst, ein neuer Schulleiter ist da, der Schulträger ließ Foyer und Verwaltungstrakt sanieren. Jetzt will die Hornbergschule ihr Profil schärfen und es nach außen vermitteln. Ein Infotag findet an der Schule am 8 . März ab 17 . 30 Uhr statt.

MUTLANGEN (rw). „Es ist nicht so wie vor ein paar Jahren, dass die Werkrealschule immer kleiner wird“, sagt Alexander Richling, der die Verbundschule seit Schuljahrsbeginn leitet. Zur Zeit zählt sieSchüler, und der Rektor ist sich sicher, dass sie weiter eine Eingangsklasse bilden kann, „die Talsohle ist definitiv durchschritten.“ Am Anfang des Schuljahrs waren esSchüler, es gibt Rückkehrer aus den Gymnasien und aus der Gemeinschaftsschule, und das Einzugsgebiet der WRS ist groß – von Gschwend bis Heubach. „Es gibt Eltern, die sich ganz bewusst für die Werkrealschule entscheiden“, sagt Alexander Richling. „Für viele Kinder ist sie die absolut passende Schulart. Eine bewährte und zuverlässige Struktur.“Die Realschule ist dreizügig mitSchülern. Den Zusammenschluss zur Verbundschule haben dieLehrerinnen und Lehrer der Realschule Mutlangen und der WRS hinter sich gebracht. Mehr in der RZ vom. März.

