Verwaltungsausschuss berät über Zuschuss für Hebammen

Derzeit erblicken im Geburtshaus Schwäbisch Gmünd pro Jahr ca. 60 Kinder das Licht der Welt. Gemessen an der Nachfrage könnte das Ziel der Betreiberinnen – eine Steigerung auf 80 Geburten pro Jahr – problemlos erreicht werden. Die steigenden Berufshaftpflichtprämien aber ändern die Situation, die für die außerklinisch tätigen Hebammen zunehmend zu einem Problem wird.

Lag der Jahresbeitragnoch beiEuro, sind seit Sommer vergangenen Jahres für in der Geburtshilfe tätige HebammenEuro Berufshaftpflichtprämie jährlich fällig. Warum sich am Mittwoch auch der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates damit beschäftigt, in welcher Höhe eventuell einem Zuschuss zugestimmt wird und was die Hebammen dazu sagen, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

