Ostalb | Mittwoch, 07. März 2018 Mittwoch, 07. März 2018

Landratsamt stoppt Bau einer kleinen Kapelle

Ein Ort der Ruhe soll sie werden, die kleine Kapelle, mit deren Bau Albrecht Weller im Jahr 2011 begonnen hat. Ein Vorhaben, von dem sich jemand gestört fühlt. So sehr, dass der Unbekannte Beschwerde beim Landratsamt eingelegt hat. Die Folge: Vor sechs Wochen wurde der Bau gestoppt, weil keine Genehmigung vorliegt.

Die etwas abgelegene Lage inmitten von Wäldern, Wiesen und Feldern wirkt idyllisch. Ein Ort abseits jeglicher Hektik, an den keiner zufällig gelangt. An den Wochenenden sind es vor allem Wanderer des Mühlenwanderweges, die hier bei der Hundsberger Sägmühle kurz verweilen und – den Blick weit in die Landschaft schweifend – innehalten. Auch für sie ist die Kapelle gedacht. Einfach für alle, die – ob zufällig oder nicht – hierherkommen. Was genau Albrecht Weller dazu veranlasst hat, die Kapelle zu bauen, wie groß die Kapelle ist und warum das Landratsamt den Bau stoppte, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

