Parkraumoffensive: Beratung wurde überraschend vertagt

Die Stadtverwaltung brachte am Mittwoch im Verwaltungs– sowie im Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderats das Konzept einer Parkrauminitiative ein. Doch die Beratung darüber wurde überraschend vertagt.

Der Antrag dazu kam von Stadträtin Karin Rauscher (Freie Wähler Frauen) . Die anderen Fraktionen schlossen sich ihrer Argumentation an: In diesem Fall habe die Stadtverwaltung zu schnell gearbeitet. Die Vorlage sei sehr kurzfristig eingegangen. Das Thema sei so wichtig, dass die neuen Ideen zunächst in den Fraktionen erörtert werden sollen. Ursprünglich wollte die Stadtverwaltung bereits zum verkaufsoffenen Pferdetag (. März) mit ihrer Parkraumoffensive starten. Hauptziel: Mehr Parkplatzsucher in die Parkhäuser.

