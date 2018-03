Sport | Mittwoch, 07. März 2018 Mittwoch, 07. März 2018

Schach: Spraitbach stellt bestes Team des Bezirks

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

In Spraitbach fanden am vergangenen Wochenende die Württembergischen Blitz-​Mannschaftsmeisterschaften statt. An insgesamt 108 Brettern duellierten sich 27 Mannschaften.

8

Die im Schachsport übliche Ruhe suchte man vergeblich, da jeder Spieler pro Spiel nur fünf Minuten Bedenkzeit hatte. Sekündlich wurden Uhren gedrückt, damit die eigene Spielzeit möglichst schnell angehalten wurde und wertvolle Sekunden auf der Uhr des Gegners runterliefen. Die Uhren wurden umso heftiger gedrückt, je näher sie Richtung null liefen. In der Hektik kam es schon auch vor, dass Figuren umflogen. So viel Action sieht man im Schach hauptsächlich beim Blitzen, weshalb diese Art des Spiels auch einen gewissen Reiz hat. Dennoch blieben die Spieler auf den nächsten Zug fokussiert und spielten dadurch hochkonzentriert.Durch die Absage des Titelverteidigers Deizisau wurde die Favoritenrolle auf die Mannschaften aus Schönaich, Böblingen, Bebenhausen und Biberach verteilt. Welcher der Favoriten sich letztlich durchsetzen konnte und auf welchen Plätzen die Mannschaften aus der Region gelandet sind, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 40 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!