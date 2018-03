Ostalb | Donnerstag, 08. März 2018 Donnerstag, 08. März 2018

165 mal Blut gespendet: Wolfgang Schwanke

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Ein Jubiläum der besonderen Art feierte Wolfgang Schwanke, in Waldstetten geboren und in Bargau wohnhaft: Im Rahmen der Blutspendeaktion des DRK Waldstetten in der Stuifenhalle gab der 71 -​jährige Rentner zum 165 . Mal sein Blut für kranke oder schwer verletzte Mitmenschen ab.

1975

Denn „den Mitmenschen in Not zu helfen ist mein Anliegen“ sagt Wolfgang Schwanke. Nachdem ereine Familie gegründet und ein Haus gebaut hatte, begann er mit dem Blutspenden. Der rüstige Rentner, der im nächsten Jahr altersbedingt sich nicht mehr zu den Spendern zählen darf, hat dann noch mehr Gelegenheit, seine Zeit in seinem Garten unterhalb des Kolpinghauses oder mit seinen fünf Enkelkindern zu verbringen. Lesen Sie die Geschichte von Wolfgang Schwanke am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 30 Sekunden.

