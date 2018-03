Automeile in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. März 2018 Donnerstag, 08. März 2018

Am Samstag und Sonntag, 10 . und 11 . März, findet zum 22 . Mal die beliebte Gmünder Automeile entlang der Lorcher Straße und der Marie-​Curie-​Straße statt. Auch in diesem Jahr sind insgesamt sechs Autohäuser beteiligt, stellen ihre Neuheiten vor und warten mit tollem Rahmenprogramm auf die Besucher. Ausführlich berichten wir in der RZ am 9 . März.

Dass es stets tausende Besucher sind, die sich im Rahmen der Gmünder Automeile über altbewährte und neue Modelle informieren, kommt nicht von ungefähr. Was die Autohäuser entlang der Lorcher Straße und der Marie-​Curie-​Straße an diesen ganz besonderen Tagen der offenen Tür bieten, lässt keine wünsche übrig. So wird es auch wieder am kommenden Wochenende sein. Dann findet am. und. März bereits zum. Mal die Gmünder Automeile statt. Neben jeder Menge Informationen und Modellen, die genauestens in Betracht genommen werden können, bieten die sechs teilnehmenden Autohäuser wie immer auch attraktive Rahmenveranstaltungen. Freuen dürfen sich die Besucher auch wieder auf ein Gewinnspiel, bei dem es einen Reisegutschein für zwei Personen im Wert vonEuro zu gewinnen gibt. Ebenso winkt — und das gleich sieben Mal — die Nutzung eines Fahrzeuges ein für Wochenende mitFreikilometern. Mehr in der Rems-​Zeitung am Freitag,. März.

