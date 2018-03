Sport | Donnerstag, 08. März 2018 Donnerstag, 08. März 2018

„Durch Bredis Brille“: Derby, die Normannia und dann Bezirksliga

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“, wie er sich selbst nennt und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. Nun berichtet der Gmünder auch regelmäßig in der Rems-​Zeitung in der neuen Serie „Durch Bredis Brille“. Es handelt sich hierbei um Bredis Meinung, nicht unbedingt um die Meinung der Rems-​Zeitung.

Sehr interessante Spiele stehen auf meinem Plan für das Wochenende. Es soll schon am Freitag losgehen mit dem Derby in der Landesliga Staffelzwischen dem FVNürtingen und dem. FC Frickenhausen. Da hab ich bereits das Hinspiel in Frickenhausen gesehen, das ziemlich ausgeglichen war und vor einer ordentlichen Kulisse vonZuschauern nach zwei späten Toren von Yannik Kögler mit einemfür die Heim-​Mannschaft endete. Die Nürtinger brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt, doch auch der Aufsteiger aus dem „Täle“ hat nichts zu verschenken. Dies verspricht ein hart umkämpftes und spannendes Derby und ich wünsche den vom Zuschauerzupruch nicht arg verwöhnten Nürtingern, dass dieses Mal richtig was los sein wird.Am Samstag gehts dann ins Normannia-​Stadion, wo der TSV Ilshofen zu Gast sein wird. Erfreulicherweise ist das von der Tabellensituation her ein Spitzenspiel, was ich vor der Runde, was die Normannia betrifft, nicht erwartet hätte. Ilshofen ist zwar aus meiner Sicht leicht favorisiert, doch ich bin trotzdem optimistisch, dass die Normannia nicht verliert, zumal die anderen Spitzenteams aus Dorfmerkingen und Hollenbach im Schwerzer auch nicht gewinnen konnten.Ein weiteres Spitzenspiel soll dann, sofern die Witterung dessen Austragung zulässt, am Sonntag besucht werden. Ich will Marcel Mädel und den SC Geislingen, der aktuell Tabellenführer der Bezirksliga Neckar/​Fils ist, zum TSV Oberensingen begleiten, welcher mit sechs Punkten Rückstand Platz zwei belegt, aber schon zwei Spiele mehr ausgetragen hat als das Team aus dem Eybacher Tal. Selber war ich noch nie in Oberensingen, doch ich bin gespannt, wie groß die Fußballbegeisterung dort ist. Erfahrungsgemäß stehen die Spiele in der Bezirksliga Neckar/​Fils zumeist auf einem hohen Niveau, so dass ich optimistisch bin, ein attraktives Spiel geboten zu bekommen. Zumal der Gastgeber, wenn er sich weiterhin Hoffnung auf die Meisterschaft machen will, diese Partie eigentlich gewinnen muss.Bredi

