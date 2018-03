Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. März 2018 Donnerstag, 08. März 2018

Müllproblem zieht Ratten an

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Dass sich überall in der Kanalisation – an jedem Ort der Welt – Ratten tummeln, ist keine Sensation. Auch nicht, dass sie – angelockt von Essensresten und Müll – manchesmal außerhalb davon gesichtet werden. Dass Anwohner aber das Dasein der Ratten fördern, führt in Stadtteilen wie dem Hardt dazu, dass immer wieder der Kammerjäger gerufen werden muss.

Auf den ersten Blick sind es Kleinigkeiten, die für Zorn unter Anwohnern und Geschäftsleuten sorgen. Der schwarze Müllsack, der unauffällig an der Ecke Hardtstraße/​Falkenbergstraße steht, gehört dazu. Denn nicht erst seit gestern steht er hier, sondern seit nunmehr zwei Wochen. Zornig macht auch ein Blick in so manch andere Ecke des Stadtteils. Was — aus welchen Gründen auch immer — achtlos weggeworfen wird und wie das Ordnungsamt der Stadt und die VGW versuchen dem Problem Herr zu werden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!