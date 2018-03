Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. März 2018 Donnerstag, 08. März 2018

Parkraumoffensive: Bürgermeister Dr. Bläse startet ohne offizielles Votum des Gemeinderats

Die Stadtverwaltung will auch ohne offizielles Votum des Gemeinderats am Plan festhalten, wonach anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags (Gmünder Pferdetag) die Gmünder Parkraumoffensive mit ihren Info– und Marketingmaßnahmen starten wird.

In der Ausschusssitzung am Mittwoch hatten die Stadträte mehr Zeit für interne Beratungen für diese umfassende Problematikl erbeten. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse het jedoch erläutert, dass er mit seinen Verhandlungspartnern (HGV, Parkhausbetreiber) im Wort stehe. Das Maßnahmebündel, so beschreibt er, bringe ja nur Vorteile für Bürger und Besucher der Stadt. Er macht nun kurzes Prozess und startet durch. Mehr zu den „Parkplatz-​Weichenstellungen“ in Schwäbisch Gmünd und ein Kommentar dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

