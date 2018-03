Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. März 2018 Donnerstag, 08. März 2018

Serie über Frauen im Raum Schwäbisch Gmünd: Frauen zur Wahlrechtsreform

Nur rund ein Viertel der baden-​württembergischen Abgeordneten sind weiblich. Damit nimmt das Bundesland im bundesweiten Vergleich eine Schlussposition ein. Das könnte eine Reform des Wahlrechts, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ändern.

Auch in und um Schwäbsich Gmünd beziehen politisch engagierte Frauen Stellung. Was hatten sie sich erhofft, was haben sie empfunden, als die Reform abgelehnt wurde, warum wäre die Reform wichtig und richtig gewesen, was erwarten die Frauen von der Landesregierung im Bezug auf die Reform jetzt? Ihre Antworten Lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

