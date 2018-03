Blaulicht | Donnerstag, 08. März 2018 Donnerstag, 08. März 2018

Überfall auf Tankstelle: Festnahme

Galerie (1 Bild)

Zum Raubüberfall auf die HEM-​Tankstelle in Bettringen, die sich am Samstag, 19 . 11 . 2016 ereignet hatte, gab es in diesen Tagen einen Ermittlungserfolg.

22

56

35

An jenem Samstag betrat gegenUhr ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann die HEM-​Tankstelle in der Reutestraße im Industriegebiet Gügling. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er einen geringen Geldbetrag erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Oberbettringen. Der Angestellte war zuvor durch einen Schlag des Täters verletzt worden. Die Ermittlungen und eine durchgeführte DNA-​Untersuchung führten nun zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.Am vergangenen Mittwoch konnte ein-​jähriger türkischer Staatsangehöriger als dringend Tatverdächtig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an. Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt der Verdächtige als unschuldig.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 37 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!