Ostalb | Freitag, 09. März 2018 Freitag, 09. März 2018

Ausstellung in Heubach: „Es ist die Zeit des Exils“

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Viele Gäste waren gekommen, um die Fotografien, die Désirée von Trotha in der Heubacher Stadthalle ausstellt, zu sehen. Am Freitag Abend fand die Eröffnung der Ausstellung „Es ist die Zeit des Exils“ statt.

„Es ist die Zeit des Exils, die Zeit des trockenen Lebens und der toten Seelen.“ Eine Bildunterschrift zu einer derFotografien. Und doch so viel mehr. Es sind Worte, mit denen ein Tuareg sein Leben im Exil in Niger beschreibt. Und es ist der Titel der Ausstellung: „Es ist die Zeit des Exils“. Warum die Ausstellung sehenswert ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

