Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. März 2018 Freitag, 09. März 2018

Bei Bosch AS wird Betriebsrat gewählt

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Wie läuft es eigentlich in Sachen Betriebsratswahl bei Gmünds größtem Arbeitgeber, haben wir uns gefragt. Und vom bisherigen Vorsitzenden des Gremiums interessante Informationen erhalten.

1

30

15

6000

Am kommenden Dienstag ist es so weit: VonbisUhr können die überBeschäftigten von Bosch Automotive Steering in einem „fliegenden“ und sieben festen Wahllokalen ihre Stimme dafür abgeben, wer sie in den nächsten vier Jahren bei Verhandlungen mit der Geschäftsleitung vertreten soll. Was sich gegenüber der Wahl vor vier Jahren geändert hat und was sich im künftigen Betriebsrat sicher ändern wird, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!