Fußball-​Kreisliga A: Spitzenspiel steigt in Heuchlingen

Der Zweikampf an der Spitze zwischen dem TV Heuchlingen ( 32 ) und der TSG Hofherrnweiler II ( 33 ) geht weiter. Das bessere Torverhältnis und ein Spiel weniger haben die Heuchlinger zu verzeichnen, aktuell steht die TSG-​Zweite auf dem ersten Platz. An diesem Sonntag steigen gleich zwei Topspiele.

Die TSG Hofherrnweiler II ist zu Gast beim TSV Mutlangen () und sollte, wenn die Mutlanger nicht einen absoluten Sahnetag erwischen, mit drei Punkten im Gepäck wieder nach Hause fahren. Der TV Heuchlingen dagegen trifft im Topspiel dieses Spieltages auf den Tabellenvierten FC Mögglingen (). Auch wenn die Heuchlinger als Favorit in die Begegnung gehen, heißt das nicht, dass sie auch gewinnen werden. In der Auswärtstabelle stellen die Mögglinger das viertbeste Team, zu Hause sind die Heuchlinger die zweitbeste Mannschaft der Liga. Es wird zweifellos eine umkämpfte Partie werden.In einem Duell um den dritten Platz empfängt der FC Schechingen () den TSB Gmünd (). Bei einem Auswärtssieg würden die Gmünder auf jeden Fall einen Platz vorrücken und im Falle, dass die Möggligner in Heuchlingen nicht gewinnen, könnten sie sich sogar den dritten Platz angeln. Da wird der FC Schechingen natürlich etwas dagegen haben. Auf den Tabellenplätzen sechs und sieben liegen aktuell punktgleich die SG Bettringen II () und der TSV Böbingen (). Die Bettringer treten am Sonntag beim TSV Essingen II () an, der momentan nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz steht. Die Böbinger müssen ebenfalls auswärts ran – beim TV Straßdorf () und damit bei dem Team, das nur einen Punkt hinten dran ist.Am Tabellenende taumelt weiterhin der SV Göggingen () mit erst einem Sieg ausSpielen. Fraglich, ob das an diesem Sonntag gegen beim TV Herlikofen () besser werden wird. Nur einen Punkt vor dem SVG befindet sich der TSV Großdeinbach (), der zu Hause den elftplatzierten TSV Waldhausen () empfängt. Vielleicht können die Deinbacher mit großem Arbeitseinsatz hier Punkte gewinnen. In der ersten Partie des Tages, die bereits umUhr steigt, messen sich die beiden Landesligareserven FC Bargau II () und TSGV Waldstetten II ().

