Großeinsatz am Gmünder Marktplatz: Im Keller des „Josefle“ brennt es

Dank eines Großeinsatzes von Feuerwehr und DRK ist am Freitagabend ein Kellerbrand im Herzen der Gmünder Innenstadt nach erstem Augenschein rasch unter Kontrolle gebracht worden. Das Feuer war im Keller des Gastronomiegebäudes „Josefle“ ausgebrochen.

Nachdem die Rauchentwicklung deutlich wurde, ist der Gebäudekomplex sofort geräumt worden. Darunter auch das Restaurant „Mauritius“. Nach ersten Informationen von vor Ort gibt es keine Verletzte. Die Gmünder Feuerwehr ist sofort mit einem Großaufgebot präsent, ebenso Rettungsdienst, Notarzt und die Schnellseinsatzgruppe des DRK. Der Einsatz ist aktuell (Uhr) noch im Gang. Feuerwehrleute gehen mit Atemschutzgeräten in das Untergeschoss der „Josefle“ vor.AktualisierungUhr: Feuer gelöscht, Feuerwehr und SEG rücken wieder in ihre Standorte ein. Offenbar waren im Keller Kartonagen in Brand geraten. Der Feuerwehr „half“ eine im Keller aufgrund der Hitzeeinwirkung undicht gewordene Wasserleitung, um den Brandherd zu löschen.

