Kultur | Freitag, 09. März 2018 Freitag, 09. März 2018

Kinderkinofestival: Ganz groß zum Jubiläum

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Im Kino scheint immer alles größer als in Wirklichkeit, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so: Das Kinderkinofestival, dieses Jahr vom 19 . bis 25 . März, wird 25 , und zum Jubiläum zeigt es so viele Filme wie nie zuvor und ist so lang wie noch nie. Und ein ganz berühmter Autor kommt als Ehrengast wieder.

Logisch, Paul Maar, der Erfinder des Sams, kommt an einem Samstag ins Turmtheater: Am. März, dem vorletzten Festival-​Tag, liest er abUhr aus seinen „Sams“-Büchern. Im Anschluss daran zeigt das Kikife dieverfilmte Geschichte „Das Sams in Gefahr“, und danach gibt es noch eine Autogrammstunde mit dem Autor im Foyer. Die Kikife-​Leitung hat sich überdies eine Überraschung für den Ehrengast ausgedacht, die er bei der großen Kikife-​Gala am Samstag,. März, umUhr überreicht bekommt. Der Eintritt zur Kikife-​Gala ist frei –Plätze hat der Kinosaal. Insgesamt werdenFilme gezeigt, neun laufen im Wettbewerb. Einen Schwerpunkt bilden die Kinder– und Jugendbuchverfilmungen. Veranstalter sind Turmtheater, städtisches Kulturbüro und Pädagogische Hochschule. Mehr in der RZ vom. März.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 45 Sekunden.

