Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. März 2018

Wochenende: Unter Wasser ist Leben

Galerie

Hallo, ich bin es, das Wochenende!! Freut Euch auf mich und damit auch auf eine 18 -​seitige Wochenende-​Beilage in der Rems-​Zeitung. Wie immer mit lesenswerten Themen und dieses Mal auch mit Vorschlägen für Ostergeschenke. Das Titelthema behandelt das Leben unter Wasser und warum das Abtauchen so gut tut.

18

40

Haie, Rochen, Quallen: Große Aquarien animieren die Menschen zu Reisen bis nach Südafrika oder China. Der Besucherandrang ist groß. Mit farbenfrohen künstlichen Riffen und dem wohligen Schauder beim Anblick gefährlicherFische lässt sich nicht nur Geld verdienen – es ist auch noch gut für die Gesundheit und soll der Umwelt nützen.Außerdem: In der Rubrik Mensch+Technik geht es am Samstag um die Zukunft der Smartphones. Ein Blick in die Entwicklerstuben zeigt, dass das mobile Telefon längst noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist.In der Rubrik Haus+Garten berichten wir über eine Pflegekur für die Erde: Korrekte Bodenbearbeitung und Düngung sind vor Vegetationsbeginn besonders wichtig. Und wie jede Woche: Acht Reiseseiten, dazu Comic und Rätsel.prall gefüllte Seiten Lesestoff fürs Wochenende. Und das alles als „Zugabe“ zu denaktuellen Seiten der Rems-​Zeitung. Viel Vergnügen!

