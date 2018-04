Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 10. April 2018 Dienstag, 10. April 2018

Abi beginnt am Freitag, 13 . April

Galerie (1 Bild)

Foto: rogy

Na, das wird ein Glückstag: Am Freitag, 13 . April, beginnt an den beruflichen Gymnasien das Abitur. An den allgemein bildenden Gymnasien fünf Tage später, am 18 . April. Die Prüfungszeit zieht sich dahin: Sie endet erst am 2 . Mai.

25

2

729

11

Die Prüflinge an den beruflichen Gymnasien fangen am Freitag gleich mit Mathematik an. Dort endet der Prüfungsreigen am. April mit Französisch und Spanisch, wo diese Sprachen unterrichtet werden. Die allgemein bildenden Gymnasien ihrerseits setzen einen dicken Schlusspunkt mit Mathematik am Mittwoch,. Mai – einen Tag nach dem Maifeiertag. Alles in allem sind es im Gmünder Raumjunge Frauen und Männer, die die Reifeprüfung ablegen. Die Zahlen der einzelnen Schulen und einen Abi-​Fahrplan gibt’s in der RZ vom. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!