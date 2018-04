Blaulicht | Dienstag, 10. April 2018 Dienstag, 10. April 2018

Großbrand Rehnenhof: Video zeigt gute Arbeit der Feuerwehr

Foto: hs

Ein Großbrand hatte am vergangenen Sonntag das frühere Gasthaus „Waldeck“ (heute „Holzwurm“) schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ein RZ-​Video zeigt, wie durch schnellen und massiven Einsatz der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden konnte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die überdachte Terrasse mit Anbauten bereits in hellen Flammen. Der Brand hatte auch schon die hölzerne Dachgaube und Teile des Dachstuhls erfasst. Innerhalb kurzer Zeit hatte die Wetzgauer Feuerwehr gemeinsam mit Unterstützung der Abteilungen Innenstadt und Großdeinbach die bedrohliche Situation für den gesamten Gebäudekomplex im Griff. Den Sachschaden hat die Polizei zwischenzeitlich von einem zunächst als „sechstelligen Bereich“ aufEuro reduziert, was gleichfalls für die gute Arbeit der Feuerwehr spricht. Nach der Brandursache wird noch ermittelt.Das aktuelle Video war auch der Polizei behilflich, um den Brandverlauf zu beobachten. Der Film ist unter vielen weiteren Beiträgen aufrufbar in unserer Internet-​Rubrik „ Videos “ oder direkt hier

