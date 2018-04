Blaulicht | Dienstag, 10. April 2018 Dienstag, 10. April 2018

MHD-​Rettungshundestaffel Gmünd: Hubschrauber-​Lehrgang bei der Luftwaffe

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Einen ganz besonderen Übungs– und Lehrgangstag erlebte die MHD-​Rettungshundestaffel Schwäbisch Gmünd bei der Luftwaffe in Laupheim. Die Rems-​Zeitung durfte mit Genehmigung der Bundeswehr dabei sein.

Hauptziel war die Gewöhnung der vierbeinigen Retter an die in Laupheim stationierten Transporthubschrauber vom Typ CH. Schon häufig waren diese Helikopter mit einem Abfluggewicht von fastTonnen in Katastrophen– und Krisengebieten als „Schutzengel“ unterwegs, um Menschen zu retten oder Hilfsgüter einzufliegen. Beispielsweise nach einem Erdbeben könnte es der Fall sein, Rettungshunde-​Teams möglichst schnell vor Ort zu bringen. Das wurde nun gemeinsam geübt, wobei vor allem auch Sicherheitsregeln im Umgang mit diesem Hubschraubertyp einstudiert wurden. Eine ausführliche Reportage über den Lehrgangstag und das Hubschraubergeschwadergibt es am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 30 Sekunden.

