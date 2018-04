Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 10. April 2018 Dienstag, 10. April 2018

Radio im Klassenzimmer — Projekt an der Schiller-​Realschule

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Radio hören ist unter Jugendlichen nicht unbedingt angesagt. Selbst aktiv einen Beitrag fürs Radio zu produzieren, das begeisterte dagegen die 7 . Klasse der Schiller-​Realschule zwei Tage lang. Sie nehmen am Projekt „Radio im Klassenzimmer“ der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung teil.

FürSchülerinnen und Schüler der Werkrealschule war am Montag und Dienstag das Klassenzimmer in eine Radioredaktion verwandelt worden. Mit Laptops, Aufnahmegeräten und Kopfhörern ausgestattet gingen sie los, um Beiträge zu produzieren, von denen einer im Mai auf Radio BigFM gesendet wird. Der Sender kooperiert für das Projekt „Radio im Klassenzimmer“ mit der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-​Württemberg (LKJ). Was es mit dem Schulprojekt auf sich hat, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

