Aquaplaning: Porsche 911 mit Totalschaden

Ein leichtverletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 100 000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der B 29 bei Lorch ereignete.

Bei starkem Regen befuhr ein-​Jähriger mit seinem Pkw PorscheTarga in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Abfahrt Lorch-​Ost brach das Fahrzeug aufgrund Aquaplaning nach links aus. Beim Rettungsversuch übersteuerte der-​Jährige den Pkw und fuhr rechts neben der Fahrbahn in den unbefestigten Grünstreifen. Dabei überfuhr er zwei Leitpfosten und zwei Straßenschilder. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, sein vierjähriger Sohn, der auf der Rückbank saß, blieb unverletzt. Beide wurden jedoch zur Untersuchung und Überwachung ins Krankenhaus eingeliefert. Am Porsche entstand wohl Totalschaden.

