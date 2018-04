Blaulicht | Mittwoch, 11. April 2018 Mittwoch, 11. April 2018

Betrüger verschaffen sich Online-​Zugriff

Eine 80 -​jährige Frau aus dem Raum Aalen bekam Anfang des Jahres ein Schreiben, auf dem als Absender eine deutsche Steuerbehörde genannt war. Der Empfängerin wurde darin mitgeteilt, dass sie mit der Auszahlung eines größeren Geldbetrages rechnen dürfe, wenn sie zuvor rund 7000 Euro Zollsteuer entrichten würde. Für etwaige Rückfragen war in dem Schreiben eine ausländische Telefonnummer vermerkt, bei der die Frau auch anrief.

Obwohl während diesem und weiteren Telefonaten bei der Seniorin Zweifel an der Seriosität des Sachverhalts aufkamen, ließ sie sich letztlich überreden, den fremden Menschen, mit denen sie telefonierte, einen direkten Zugriff per online-​banking auf ihr Konto einzurichten. In diesem Zuge wurden der Frau zweimal vierstellige Beträge von ihrem Konto abgehoben. Während der, nach der nun erfolgten Anzeige, eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau in den letzten Jahren bereits mehrfach Geld über verschiedene Finanzdienstleister ins Ausland transferiert hatte.Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die geschädigte Seniorin auf mehrere völlig unterschiedliche Geschichten reagiert hat. Dabei handelte es sich mal um verschiedene Amtsträger, mal um Inkassoforderungen oder Pfändungsdrohungen, aber auch um Gewinnversprechen. Ihre Gutgläubigkeit bezahlte die Seniorin nach den bisherigen Feststellungen der Polizei mit einem mittleren fünfstelligen Betrag. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

